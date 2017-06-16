Демонстранты, недовольные ходом расследования пожара в лондонской высотке, проникли в местную управу и требуют правды

Группе демонстрантов, недовольных ходом расследования обстоятельств пожара в многоэтажном доме в Лондоне, удалось прорваться в управу района Кенсингтон и предъявить требования властям, сообщает в пятницу сайт издания "Гардиан".
Протестующие, в частности, потребовали от властей предоставить точные данные о числе лиц, проживавших в сгоревшей высотке, а также выделить достаточную помощь тем, кто потерял крышу над головой в результате пожара.
"Мы требуем справедливости", - скандировали демонстранты, собравшиеся в холле управы.
Представители местных властей выдали протестующим письменный ответ на их требования, который зачитал толпе демонстрант по имени Мустафа.
"Гардиан" отмечает, что чтение ответов сопровождалось гулом неодобрения. В частности, как утверждали власти управы, обнародование информации о жильцах сгоревшего дома является прерогативой не управы, а полиции и экстренных служб.
Издание также сообщает, что другая часть протестующих находится на улице возле здания управы.
Тем временем британский телеканал "Скай-ньюс" сообщает, что возле управы также произошли потасовки.
По версии телеканала, ранее в управу вошли около 20 офицеров полиции с целью восстановить порядок. Потасовки, возможно, произошли в тот момент, когда полицейские попытались вывести служащих из здания.
Возле управы сохраняется напряженная обстановка, добавляет "Скай-ньюс".
Сильный пожар в многоэтажном жилом доме в столице Великобритании произошел в минувшую среду. По последним данным, погибли не менее 30 человек, десятки пострадали. Многие по-прежнему числятся пропавшими без вести.
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