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СНГ 16.06.2017 21:39

Дипломаты РФ, ОАЭ, Египта, Бахрейна и Саудовской Аравии обсудили перспективы урегулирования ситуации вокруг Катара - МИД

Спецпредставитель по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послами Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Королевства Бахрейн и временным поверенным в делах Саудовской Аравии урегулирование вокруг Катара, сообщают на Смоленской площади.

"Главы арабских дипмиссий изложили мотивы, которыми руководствовались в столицах их государств при принятии решения о разрыве дипотношений, прекращении гуманитарных обменов и транспортного сообщения с Катаром. В данной связи обсуждались перспективы политико-дипломатического урегулирования сохраняющихся в регионе разногласий, за что, как было подтверждено российской стороной, последовательно выступают в Москве", - сообщает в пятницу сайт МИД РФ.

Кроме того, "в ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальной ближневосточной проблематике", отмечают в МИД РФ.

М.Богданов принял дипломатов по их просьбе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, БЛИЖВОСТОК, КАТАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]