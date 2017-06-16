Дипломаты РФ, ОАЭ, Египта, Бахрейна и Саудовской Аравии обсудили перспективы урегулирования ситуации вокруг Катара - МИД

Спецпредставитель по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послами Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Королевства Бахрейн и временным поверенным в делах Саудовской Аравии урегулирование вокруг Катара, сообщают на Смоленской площади.

"Главы арабских дипмиссий изложили мотивы, которыми руководствовались в столицах их государств при принятии решения о разрыве дипотношений, прекращении гуманитарных обменов и транспортного сообщения с Катаром. В данной связи обсуждались перспективы политико-дипломатического урегулирования сохраняющихся в регионе разногласий, за что, как было подтверждено российской стороной, последовательно выступают в Москве", - сообщает в пятницу сайт МИД РФ.

Кроме того, "в ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальной ближневосточной проблематике", отмечают в МИД РФ.

М.Богданов принял дипломатов по их просьбе.