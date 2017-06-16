Эрдоган призывает США и Саудовскую Аравию присоединиться к астанинским переговорам по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью португальской телерадиокомпании RTP заявил, что США и Саудовской Аравии следует присоединиться к переговорам в Астане с целью урегулирования ситуации в Сирии.

"Мы работали с Россией и Ираном во время переговоров в Астане. Мы призываем Саудовскую Аравию и Соединенные Штаты принять участие в этих переговорах", - сказал президент Турции.

При этом он подчеркнул, что Турция не придерживается аналогичного с США подхода во взаимоотношениях с Ираном. По словам Р.Эрдогана, между Анкарой и Тегераном есть как вопросы, по которым стороны находят общий язык, так и темы, вызывающие разногласия.

"Вы не можете решать вопросы в Сирии и Ираке без Ирана. Сирийским режим работает с Ираном. (Однако - ИФ) я оцениваю конфессиональную экспансию (Ирана - ИФ) как персидскую экспансию. Я не считаю это правильным", - отметил Р.Эрдоган.

Также президент поделился оценкой, согласно которой политика новых властей США в отношении Ирана изменилась по сравнению с той, что проводила администрация бывшего президента Барака Обамы.