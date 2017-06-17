Американский военный корабль столкнулся с торговым судном у берегов Японии

Эсминец Военно-морских сил (ВМС) США "Фицджеральд" столкнулся с торговым судном у берегов Японии, сообщает в субботу британская телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на пресс-службу ВМС США.

Это произошло в 100 километрах к юго-востоку от японского города Йокосука. Военный корабль получил ущерб от столкновения с тяжелым контейнеровозом. Американские военные моряки запросили помощи у местной береговой охраны.

ВМС США отмечает, что пока невозможно оценить размер ущерба, причиненного в результате инцидента эсминцу и судну, а также число пострадавших.