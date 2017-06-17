Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7023 EUR   1.8971 RUR   0.0294 GBR   2.1738 TRY   0.4832

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.46 Brent   46.92

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 22° Завтра 18° 24° 19 Июн 21° 27° 20 Июн 21° 28°

Дальнее зарубежье 17.06.2017 09:12

Американский военный корабль столкнулся с торговым судном у берегов Японии

Эсминец Военно-морских сил (ВМС) США "Фицджеральд" столкнулся с торговым судном у берегов Японии, сообщает в субботу британская телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на пресс-службу ВМС США.

Это произошло в 100 километрах к юго-востоку от японского города Йокосука. Военный корабль получил ущерб от столкновения с тяжелым контейнеровозом. Американские военные моряки запросили помощи у местной береговой охраны.

ВМС США отмечает, что пока невозможно оценить размер ущерба, причиненного в результате инцидента эсминцу и судну, а также число пострадавших.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, США, ЭСМИНЕЦ, ИНЦИДЕНТ


Похожие новости


Toyota полностью прекращает сотрудничество с Tesla Абэ и Трамп в телефонной беседе заявили о необходимости требовать от КНДР сдержанности и отказа от провокаций Вице-президент США Пенс подчеркнул важность сотрудничества Вашингтона и Токио Японский премьер подержал ракетный удар США по Сирии Абэ и Трамп согласны, что КНДР представляет серьезную угрозу Основной темой первого визита госсекретаря Тиллерсона в Японию станет ситуация в Северной Корее - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]