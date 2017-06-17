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СНГ 17.06.2017 09:30

Существует угроза совершения терактов в Таджикистане - посольство США

Посольство США в Таджикистане предупредило своих граждан о риске террористической атаки в этой стране.

"Хотя за последнее время нападений организованных террористических групп в Таджикистане не было, угроза сохраняется, и опасность такого нападения могла возрасти за последние 6-12 месяцев", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте посольства США в Таджикистане.

Отмечается, что ряд террористических организаций "может стремиться совершать нападения на территории Таджикистана, в том числе против интересов США и посольства США".

Посольство рекомендовало гражданам США, находящимся в Таджикистане, соблюдать осторожность вблизи афганской границы, оставаться в густонаселенных районах и избегать мест большого скопления народа, а также общественного транспорта.

Ранее подобное предупреждение власти Соединенных Штатов распространяли в декабре и в ноябре прошлого года. Тогда сообщалось, что посольство США в Душанбе получило информацию о том, что группы террористов могут попытаться атаковать места большого скопления людей или пограничные переходы с Афганистаном.

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Тэги: США, ПОСОЛЬСТВО, ТАДЖИКИСТАН, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]