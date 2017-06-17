Кубок конфедераций FIFA 2017 стартует матчем Россия - Новая Зеландия в Санкт-Петербурге

Торжественная церемония открытия Кубка конфедераций FIFA 2017 состоится в субботу в Санкт-Петербурге, где после этого состоится первый матч турнира с участием сборных России и Новой Зеландии.

Церемония начнется в 16:00 по московскому времени. Как сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА), "сюжет церемонии расскажет всем зрителям о традициях, истории, культуре и природе России, о городах-организаторах турнира: Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Москве".

Участие в шоу примут более 1500 артистов, а также официальный талисман чемпионата мира по футболу FIFA 2018 волк Забивака. За артистическую концепцию церемонии, которая начнется обратным отсчетом до Кубка конфедераций, отвечает творческая команда Первого канала.

Лейтмотивом церемонии открытия "турнира чемпионов" станет музыка из балета "Жар-птица" Игоря Стравинского.

В 18:00 прозвучит стартовый свисток первого матча турнира Россия - Новая Зеландия, который пройдет на поле новой "Санкт-Петербург Арены".

Российская команда получила возможность выступит на турнире автоматически, как сборная страны-хозяйки.

Новая Зеландия имеет возможность выступить в России как победитель Кубка наций Конференции футбола Океании-2016.

Сборные России и Новой Зеландии выступают в группе А, где их соперниками являются чемпион Европы Португалия и обладатель Золотого кубка КОНКАКАФ 2015 года Мексика, которая стала победителем стыкового матча с обладателем кубка 2013 года сборной США.

В группе B сыграют Камерун (победитель Кубка африканских наций-2017), Чили (обладатель Кубка Америки 2015 года), Австралия (обладатель Кубка Азии 2015) и Германия (действующий чемпион мира).

Матчи турнира, помимо Санкт-Петербурга, примут Москва (стадион "Спартак"), Казань ("Казань Арена") и Сочи (стадион "Фишт", принимавший в 2014 году зимний олимпийский турнир и перестроенный к Кубку конфедераций и чемпионату мира 2018 года).

Первый розыгрыш турнира состоялся в 1992 году, тогда он назывался Кубок короля Фахда. Матчи состоялись в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Победителем стала сборная Бразилии. В 1992 году в турнире принимали участие только четыре сборные - Бразилия, Саудовская Аравия, США и Кот-дИвуар. Свое современное название турнир получил в 1997 году, после того, как ранее он получил признание ФИФА.

Самой титулованной сборной Кубка конфедераций является национальная команда Бразилии, которая выигрывала титул четыре раза, два раза побеждала Франция и по разу Аргентина, Дания и Мексика. Лучшими бомбардирами турнира является мексиканец Куаутемок Бланко, завершивший карьеру только в 2016 году в возрасте 43 лет, и бразилец Рональдиньо, два раза становившийся лучшим футболистом мира по версии ФИФА. На счету обоих игроков по девять мячей, однако Рональдинью дважды отличился с пенальти.