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СНГ 17.06.2017 10:21

Почти 13 тысяч украинцев въехали в страны ЕС в рамках безвизового режима - Госпогранслужба

С момента вступления безвизового режима между Европейским Союзом и Украиной, границы стран ЕС пересекли свыше 365 тыс. граждан Украины, из них почти 13 тыс. - только по биометрическим паспортам, сообщает в субботу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Почти 74 000 наших соотечественников во время путешествия использовали биометрические паспорта. Из них 12 875 украинцев воспользовались именно преимуществами безвизового режима и пересекали границу, имея только биометрический паспорт", - говорится в сообщении.

При этом, 29% воспользовались авиасообщением, остальные - железнодорожным и автомобильным.

"С начала внедрения безвиза в пересечении границы отказано 17 гражданам Украины", - отмечается в сообщении Госполгранслужбы.

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Тэги: УКРАИНА, ЕС, БЕЗВИЗ, ВЫЕЗД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]