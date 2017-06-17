Почти 13 тысяч украинцев въехали в страны ЕС в рамках безвизового режима - Госпогранслужба

С момента вступления безвизового режима между Европейским Союзом и Украиной, границы стран ЕС пересекли свыше 365 тыс. граждан Украины, из них почти 13 тыс. - только по биометрическим паспортам, сообщает в субботу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Почти 74 000 наших соотечественников во время путешествия использовали биометрические паспорта. Из них 12 875 украинцев воспользовались именно преимуществами безвизового режима и пересекали границу, имея только биометрический паспорт", - говорится в сообщении.

При этом, 29% воспользовались авиасообщением, остальные - железнодорожным и автомобильным.

"С начала внедрения безвиза в пересечении границы отказано 17 гражданам Украины", - отмечается в сообщении Госполгранслужбы.