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Дальнее зарубежье 17.06.2017 10:40

США внесли в санкционный список гражданина Германии, связанного с ИГ

Министерство финансов США внесло в санкционный список немецкого гражданина Фареда Сааля, связанного с террористической группировкой ИГ.

Как сообщает американский Минфин, Ф.Сааль - "боевик ИГ, также ответственный за организационные вопросы и рекрутирование новых членов этой террористической организации, член террористической организации, как минимум, с 2014 года".

Отмечается, что он родился 18 февраля 1989 года в Бонне, является гражданином Германии.

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Тэги: США, ГЕРМАНИЯ, БОЕВИК, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]