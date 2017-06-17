США внесли в санкционный список гражданина Германии, связанного с ИГ

Министерство финансов США внесло в санкционный список немецкого гражданина Фареда Сааля, связанного с террористической группировкой ИГ.
Как сообщает американский Минфин, Ф.Сааль - "боевик ИГ, также ответственный за организационные вопросы и рекрутирование новых членов этой террористической организации, член террористической организации, как минимум, с 2014 года".
Отмечается, что он родился 18 февраля 1989 года в Бонне, является гражданином Германии.
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