Британское правительство выделит 5 млн фунтов жителям сгоревшей в Лондоне многоэтажки

Правительство Великобритании выделит 5 млн фунтов стерлингов на поддержку жителей лондонского многоэтажного дома, сгоревшего на этой неделе, сообщила в пятницу британский телеканал "Скай-ньюс" со ссылкой на заявление премьера страны Терезы Мэй.
"Меры поддержки, которые я оглашаю сегодня, направлены на то, чтобы предоставить пострадавшим немедленную помощь, которая им необходима, чтобы позаботиться о себе и о своих близких", - заявила премьер после встречи с пострадавшими.
"Все пострадавшие в этой трагедии нуждаются в подтверждении того, что правительство позаботится о них в это ужасное время, и я намерена предоставить им именно это", - добавила Т.Мэй.
Согласно данным телеканала, выделенные средства пойдут на предоставление погорельцам нового жилья, а также другие расходы, с которыми им предстоит столкнуться в результате происшествия.
Ранее сообщалось, что в районе Кенсингтон, в котором находится сгоревшее здание, начались беспорядки. Демонстранты, недовольные ходом расследования обстоятельств пожара, прорвались в управу района и потребовали от властей предоставить более подробную информацию о жертвах, а также надлежащую помощь пострадавшим.
Кроме того, ранее горожане, недовольные тем, что Т.Мэй не встретилась с пострадавшими сразу после происшествия, встретили премьера криками "трусиха" и "позор".
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