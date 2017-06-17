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Дальнее зарубежье 17.06.2017 10:56

Британское правительство выделит 5 млн фунтов жителям сгоревшей в Лондоне многоэтажки

Правительство Великобритании выделит 5 млн фунтов стерлингов на поддержку жителей лондонского многоэтажного дома, сгоревшего на этой неделе, сообщила в пятницу британский телеканал "Скай-ньюс" со ссылкой на заявление премьера страны Терезы Мэй.

"Меры поддержки, которые я оглашаю сегодня, направлены на то, чтобы предоставить пострадавшим немедленную помощь, которая им необходима, чтобы позаботиться о себе и о своих близких", - заявила премьер после встречи с пострадавшими.

"Все пострадавшие в этой трагедии нуждаются в подтверждении того, что правительство позаботится о них в это ужасное время, и я намерена предоставить им именно это", - добавила Т.Мэй.

Согласно данным телеканала, выделенные средства пойдут на предоставление погорельцам нового жилья, а также другие расходы, с которыми им предстоит столкнуться в результате происшествия.

Ранее сообщалось, что в районе Кенсингтон, в котором находится сгоревшее здание, начались беспорядки. Демонстранты, недовольные ходом расследования обстоятельств пожара, прорвались в управу района и потребовали от властей предоставить более подробную информацию о жертвах, а также надлежащую помощь пострадавшим.

Кроме того, ранее горожане, недовольные тем, что Т.Мэй не встретилась с пострадавшими сразу после происшествия, встретили премьера криками "трусиха" и "позор".

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Тэги: БРИТАНИЯ, ПОЖАР, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ВЫПЛАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]