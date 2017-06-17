Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила соболезнования по поводу кончины Гельмута Коля и высоко оценила его роль в объединении страны.

"Мы еще долгое время будем восхищаться тем, как решительно он (Г.Коль) и его соратники использовали удобный момент для объединения немцев. Это было высочайшее искусство государственного управления со стороны этого человека и его соратников. Гельмут Коль стал для нас, немцев, счастливым случаем", - заявила в пятницу журналистам А. Меркель.

В свою очередь президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что "стрелки часов остановились на момент (из-за кончины Г.Коля)".

"Мы потеряли политика и государственного деятеля, который достиг исторических заслуг перед нашей страной. Гельмут Коль был исключительным политиком и счастливым случаем для немецкой истории", - подчеркнул президент ФРГ.

Экс-канцлер ФРГ Г.Коль скончался в возрасте 87 лет в своем доме в городе Людвигсхафен (федеральная земля Рейнланд-Пфальц).