Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила соболезнования по поводу кончины Гельмута Коля и высоко оценила его роль в объединении страны.
"Мы еще долгое время будем восхищаться тем, как решительно он (Г.Коль) и его соратники использовали удобный момент для объединения немцев. Это было высочайшее искусство государственного управления со стороны этого человека и его соратников. Гельмут Коль стал для нас, немцев, счастливым случаем", - заявила в пятницу журналистам А. Меркель.
В свою очередь президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что "стрелки часов остановились на момент (из-за кончины Г.Коля)".
"Мы потеряли политика и государственного деятеля, который достиг исторических заслуг перед нашей страной. Гельмут Коль был исключительным политиком и счастливым случаем для немецкой истории", - подчеркнул президент ФРГ.
Экс-канцлер ФРГ Г.Коль скончался в возрасте 87 лет в своем доме в городе Людвигсхафен (федеральная земля Рейнланд-Пфальц).
Минобороны Азербайджана сообщает о росте числа уничтоженных армянских военнослужащих до шести
ВС Азербайджана уничтожили пять военнослужащих Армении
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из минометов - Минобороны
Президент Алиев утвердил порядок ведения учета доходов и расходов в сферах производства и торговли
Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в I квартале 2017г составил $380 млн против дефицита в $432 млн годом ранее – ЦБ
DemirBank отбирает подрядчика для страхования финансовых рисков в 2017г
Кубок конфедераций FIFA 2017 стартует матчем Россия - Новая Зеландия в Санкт-Петербурге
Пожарные эвакуировали в Сумгайыте 25 жильцов общежития, в котором возник пожар – МЧС Азербайджана
Президент Алиев распорядился о реорганизации Азербайджанского университета языков
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство автодороги в Биласуварском районе
Президент Алиев выделил 2,5 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
Президент Азербайджана выделил 7,5 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Лянкяране
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
«Мой час» - новый безлимитный интернет-пакет от Bakcell
В РИКЦ в Баку прошла творческая встреча с писателем-фантастом Александром Хакимовым
Реформы в системе медицинского страхования обсуждены в рамках бизнес-форума Caspian European Club и Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»