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Дальнее зарубежье 17.06.2017 11:20

Меркель и Штайнмайер назвали Коля "счастливым случаем" для Германии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила соболезнования по поводу кончины Гельмута Коля и высоко оценила его роль в объединении страны.

"Мы еще долгое время будем восхищаться тем, как решительно он (Г.Коль) и его соратники использовали удобный момент для объединения немцев. Это было высочайшее искусство государственного управления со стороны этого человека и его соратников. Гельмут Коль стал для нас, немцев, счастливым случаем", - заявила в пятницу журналистам А. Меркель.

В свою очередь президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что "стрелки часов остановились на момент (из-за кончины Г.Коля)".

"Мы потеряли политика и государственного деятеля, который достиг исторических заслуг перед нашей страной. Гельмут Коль был исключительным политиком и счастливым случаем для немецкой истории", - подчеркнул президент ФРГ.

Экс-канцлер ФРГ Г.Коль скончался в возрасте 87 лет в своем доме в городе Людвигсхафен (федеральная земля Рейнланд-Пфальц).

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, РУКОВОДСТВО, КОЛЬ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]