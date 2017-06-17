Президент Алиев утвердил порядок ведения учета доходов и расходов в сферах производства и торговли

Президент Азербайджан Ильхам Алиев утвердил порядок ведения учета доходов и расходов в целях налогообложения в сферах производства и розничной торговли, говорится в сообщении на сайте главы государства.
Документы регламентируют порядок оформления прихода производственных запасов и товаров, продажи готовой продукции, определения доходов и расходов налогоплательщика, остатка на складах и т.д.
А.Ахундов
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