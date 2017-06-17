ВС Азербайджана уничтожили пять военнослужащих Армении

Вооруженные силы Азербайджана уничтожили пять военнослужащих Армении, а не трех, как об этом заявляла армянская сторона, сообщает в субботу Минобороны Азербайджана.

«На линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск было уничтожено пятеро военнослужащих ВС Армении, а не трое, как об этом ранее заявляла армянская сторона. Наряду с тремя убитыми военными, после тяжелых ранений скончались еще двое – солдаты Мясник Ованисян и Вардан Харутюнян», - говорится сообщении.

Кроме того, согласно сообщению, госпитализированы несколько тяжело раненных армянских военных.

«Армянская сторона, как всегда, боясь справедливого недовольства общественности, скрывает свои потери», - говорится в сообщении.

А.Ахундов