Умер депутат Госдумы Олег Грищенко

Скончался депутат Олег Грищенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования его родным и близким.

"17 июня после продолжительной болезни на 51 году жизни скончался депутат Государственной Думы Олег Грищенко", - сообщила в субботу думское управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выразил соболезнования семье и близким покойного", - говорится в сообщении.

С 1993 года О.Грищенко работал на Саратовском подшипниковом заводе, в 2000 году занял пост заместителя генерального директора предприятия, с 2003 по 2005 годы возглавлял компанию. В 2004-2005 годах являлся депутатом Саратовской областной думы третьего созыва. С декабря 2005 года исполнял обязанности мэра города. В марте 2006 года был избран депутатом городской думы и главой Саратова, в 2011 году был переизбран на эту должность.

В сентябре 2016 года стал депутатом Госдумы, работал в комитете по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.