Турция ожидает от саудовской стороны шагов по урегулированию кризиса вокруг Катара - Чавушоглу

Турция ожидает от Саудовской Аравии шагов по урегулированию ситуации вокруг Катара, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу по итогам встречи с саудовским королем Салманом бин Абдулазиз аль-Саудом, сообщает в субботу агентство "Анадолу".

"Я передал королю Саудовской Аравии послание президента Турции. Мы ожидаем, что саудовская сторона предпримет шаги, подобающие этой стране", - приводит агентство слова М.Чавушоглу, сказанные им во дворце "Сафа" в Мекке.

По его словам, Анкара готова внести вклад в устранения напряженности между странами Залива. М.Чавушоглу отметил, что переговоры с королем прошли в очень позитивном ключе.

"Позволила ли встреча устранить кризис вокруг Катара? Увы, нет. Есть и другие страны. Все очень запутанно. Однако мы все же смогли поделиться собственным видением ситуации", - отметил глава внешнеполитического ведомства Турции.

Ранее на этой неделе глава турецкого МИД посетил в целях урегулировании катарского кризиса Катар и Кувейт.

На прошлой неделе Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и ряд других стран объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Причиной таких мер послужили обвинения в адрес катарских властей в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и группировки "Исламское государство".