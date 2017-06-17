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Дальнее зарубежье 17.06.2017 12:57

Лавров едет в Пекин на встречу с коллегами по БРИКС

Глава МИД РФ Сергей Лавров 18-19 июня примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран-участниц БРИКС в Пекине.

"Министры проведут углублённый обмен мнениями по проблематике урегулирования острых международных конфликтов, в том числе в Сирии, на Ближнем Востоке, в Афганистане и Африке, активизации совместной работы по противодействию угрозе международного терроризма", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, распространенном в субботу.

По данным МИД, в центре внимания встречи будет широкий круг актуальных проблем поддержания международного мира и стабильности, мировой экономики, вопросы взаимодействия и координации подходов стран БРИКС в сложных условиях глобальной турбулентности.

"Рассматриваем предстоящее полноформатное заседание без привязки к международным форумам как отвечающее всё более интенсивной динамике событий в международных делах. Оно дополнительно развивает традиционную практику ежегодной "сверки часов" между пятью министрами иностранных дел "на полях" сессий Генеральной Ассамблеи ООН", - отметили в МИД РФ.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ПЕКИН, БРИКС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]