Лавров едет в Пекин на встречу с коллегами по БРИКС

Глава МИД РФ Сергей Лавров 18-19 июня примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран-участниц БРИКС в Пекине.

"Министры проведут углублённый обмен мнениями по проблематике урегулирования острых международных конфликтов, в том числе в Сирии, на Ближнем Востоке, в Афганистане и Африке, активизации совместной работы по противодействию угрозе международного терроризма", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, распространенном в субботу.

По данным МИД, в центре внимания встречи будет широкий круг актуальных проблем поддержания международного мира и стабильности, мировой экономики, вопросы взаимодействия и координации подходов стран БРИКС в сложных условиях глобальной турбулентности.

"Рассматриваем предстоящее полноформатное заседание без привязки к международным форумам как отвечающее всё более интенсивной динамике событий в международных делах. Оно дополнительно развивает традиционную практику ежегодной "сверки часов" между пятью министрами иностранных дел "на полях" сессий Генеральной Ассамблеи ООН", - отметили в МИД РФ.