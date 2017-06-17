Советник Трампа не считает, что Вашингтон смягчил подход к России

Президент США Дональд Трамп занимает твердую позицию по украинскому вопросу, заявил его советник вопросам кибербезопасности, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.
"Украина, свободная от российской оккупации - один из важных интересов США, и Трамп будет настаивать на этом интересе, и будет достигать его", - заявил Р.Джулиани в интервью журналу "Новое Время".
Он не согласился с мнением, что администрация Д.Трампа показывает себя очень мягкой в отношениях с Россией. По словам Р.Джулиани, впечатление о мягкости по отношению к России может сложиться из некоторых комментариев Д.Трампа в ходе предвыборной кампании.
Став президентом, Д.Трамп более глубоко вникает в суть международных отношений, считает его советник. В пример он привел Сирию. "Трамп приказал бомбить сирийскую военную базу, и понятно, что в своих действиях интересы США он ставит гораздо выше интересов России", - сказал Р.Джулиани.
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