Минобороны Азербайджана сообщает о росте числа уничтоженных армянских военнослужащих до шести

Число армянских военнослужащих, уничтоженных азербайджанскими вооруженными силами, возросло до шести, сообщает министерство обороны Азербайджана.
«В ответ на провокации армянской стороны азербайджанские вооруженные силы 15 и 16 июня уничтожили шесть армянских военнослужащих, есть также раненые с армянской стороны», - говорится в сообщении.
Минобороны ранее в субботу сообщало об уничтожении пяти армянских военнослужащих.
«Армянские вооруженные силы регулярно совершают провокации на линии соприкосновения огня, обстреливают позиции азербайджанских ВС из крупнокалиберного оружия и артиллерийских установок. Во время очередной провокации армянской стороны 15 июня азербайджанская армия понесла потерю», - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, 15 июня погиб азербайджанский солдат Султан Шахваладов.
А.Ахундов
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