Россию не поставят в тупик новые санкции США - Путин

Говорить об ответных действиях на возможные новые санкции США в отношении России преждевременно, но они осложнят отношениях двух стран в случае принятия, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Надо посмотреть, как все это будет происходить, поэтому сейчас публично говорить о наших ответных действиях преждевременно. Важно только отметить, что, чего бы ни происходило, это, конечно, наверное, - надо еще посмотреть, в конечном итоге, во что это выльется - но чего бы не было и какие бы решения ни были приняты за океаном, это не поставит нас в тупик", - сказал В.Путин в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

В.Путин продолжил: "Что-то, наверно, придется скорректировать, что-то нам придется дополнительно сделать, на что-то обратить дополнительное внимание, но это не приведет к тупику и к коллапсу. Но это будет, конечно, осложнять российско-американские отношения. Я считаю, что это вредно".

Вместе с тем, подчеркнул еще раз В.Путин, сейчас говорить о каких-то ответах преждевременно. "Надо посмотреть, чем это закончится", - сказал В.Путин.