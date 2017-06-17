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Дальнее зарубежье 17.06.2017 15:15

Суд Египта предложил казнить 31 человека за участие в убийстве генпрокурора

Уголовный суд Каира передал на рассмотрение верховного муфтия Египта список на казнь из 31 обвиняемого по делу об убийстве генерального прокурора Хишама Бараката, сообщают в субботу западные СМИ.

По их информации, окончательный вердикт будет оглашен 22 июля после того, как верховный муфтий рассмотрит рекомендацию суда.

Генеральный прокурор Египта Х.Баракат скончался от ранений, полученных в результате взрыва бомбы в Каире в 2015 году. Взрывное устройство было приведено в действие, когда мимо проезжал кортеж генпрокурора.

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Тэги: ЕГИПЕТ, СУД, ПРИГОВОР, КАЗНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]