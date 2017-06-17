Суд Египта предложил казнить 31 человека за участие в убийстве генпрокурора

Уголовный суд Каира передал на рассмотрение верховного муфтия Египта список на казнь из 31 обвиняемого по делу об убийстве генерального прокурора Хишама Бараката, сообщают в субботу западные СМИ.

По их информации, окончательный вердикт будет оглашен 22 июля после того, как верховный муфтий рассмотрит рекомендацию суда.

Генеральный прокурор Египта Х.Баракат скончался от ранений, полученных в результате взрыва бомбы в Каире в 2015 году. Взрывное устройство было приведено в действие, когда мимо проезжал кортеж генпрокурора.