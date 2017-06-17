Алиев выразил соболезнования Меркель в связи с кончиной Коля

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу выразил соболезнования федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель в связи с кончиной экс-канцлера Гельмута Коля, говорится в сообщении на сайте главы государства.
«Глубоко опечален известием о кончине бывшего федерального канцлера ФРГ, выдающегося государственного и общественно-политического деятеля Гельмута Коля. В связи с этой тяжелой утратой от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубоким прискорбием выражаю соболезнования вам, семье и близким покойного, всему народу Германии», - говорится в письме.
Г.Коль скончался в пятницу в своем доме в городе Людвигсхафен в возрасте 87 лет.
А.Ахундов
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