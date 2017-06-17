Папа Римский выразил соболезнования семьям погибших в лондонском пожаре

Папа Римский Франциск выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами пожара в Лондоне и отметил храбрость и профессионализм спасателей.

"Его Святейшество был опечален, узнав о разрушительном пожаре в Лондоне и трагических человеческих жертвах и пострадавших. Он вверяет души погибших милости Божьей и приносит свои искренние соболезнования их семьям", - говорится в телеграмме, адресованной кардиналу Винсенту Николсу, архиепископу Вестминстерскому.

Сильный пожар в многоэтажном жилом доме в столице Великобритании произошел в среду. По последним данным, погибли не менее 30 человек, десятки пострадали. Около 70 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

"Высоко оценивая храбрые действия службы спасателей и всех, кто занялся поддержкой тех, кто потерял свой дом, его Святейшество молится о том, чтобы Господь послал местным жителям сил и умиротворения", - отмечается в телеграмме.