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Дальнее зарубежье 17.06.2017 16:10

Папа Римский выразил соболезнования семьям погибших в лондонском пожаре

Папа Римский Франциск выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами пожара в Лондоне и отметил храбрость и профессионализм спасателей.

"Его Святейшество был опечален, узнав о разрушительном пожаре в Лондоне и трагических человеческих жертвах и пострадавших. Он вверяет души погибших милости Божьей и приносит свои искренние соболезнования их семьям", - говорится в телеграмме, адресованной кардиналу Винсенту Николсу, архиепископу Вестминстерскому.

Сильный пожар в многоэтажном жилом доме в столице Великобритании произошел в среду. По последним данным, погибли не менее 30 человек, десятки пострадали. Около 70 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

"Высоко оценивая храбрые действия службы спасателей и всех, кто занялся поддержкой тех, кто потерял свой дом, его Святейшество молится о том, чтобы Господь послал местным жителям сил и умиротворения", - отмечается в телеграмме.

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Тэги: ВАТИКАН, ПОНТИФИК, ЛОНДОН, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]