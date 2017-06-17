Дворкович прогнозирует в скором времени переговоры с Турцией по ветеринарии и фитосанитарии

Переговоры с Турцией по вопросам фитосанитарии и ветеринарии ожидаются в скором времени, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Мы ожидаем все равно в скором времени. Я думаю (перенос переговоров - ИФ) - это технический вопрос",- сказал А.Дворкович в субботу журналистам.

14 июня стало известно, что переговоры РФ с Минсельхозом Турции, на которых планировалось обсудить вопросы взаимодействия в области ветеринарии и фитосанитарии, и инспекции российских предприятий перенесены на неопределенный срок.

"Переговоров и инспекций, которые планировались раньше, не будет, турецкие коллеги решили не приезжать, все перенесено на неопределенный срок", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

Переговоры планировалось провести 13 июня. После них турецкие инспекторы должны были проинспектировать предприятия по производству мясной продукции в Брянской, Оренбургской и Московской области.

Между тем, как заявлял ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, поставки российского мяса в Турцию не будут большими. "Пул экспортёров может быть небольшим, пока на поставки в Турцию заявлены три предприятия - "Мираторг", "Оренбив" и подмосковное предприятие", - отметил С.Данкверт.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович ранее заявлял, что российское мясо может быть допущено на рынок Турции до конца года. "Мы получили заверение от турецких коллег о том, что в скором времени российские сельхозтовары смогут получить доступ на турецкий рынок, - говорил вице-премьер. - Рассчитываю, что это произойдет уже в этом году. Прежде всего, это касается мясной продукции из России".