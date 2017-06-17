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Карабахский конфликт 17.06.2017 16:59

Баку обвиняет Ереван в обострении ситуации на фронте с целью срыва переговоров

МИД Азербайджана обвиняет Армению в обострении ситуации на линии фронта с целью срыва субстантивных переговоров по нагорнокарабахскому конфликту.

«Армения, специально обостряя ситуацию на линии фронта, пытается помешать разрешению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта путем субстантивных переговоров. Армения таким образом пытается сохранить статус-кво, который основан на оккупации азербайджанских территорий», - заявил в субботу глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, инициатором нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения войск является армянская сторона. Он напомнил, что это происходит в преддверии визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Азербайджан.

Ранее в субботу Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении шести и ранении нескольких армянских военнослужащих.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, НАПРЯЖЕННОСТЬ, НАПРЯЖЕННОСТЬ – ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]