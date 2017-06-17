Баку обвиняет Ереван в обострении ситуации на фронте с целью срыва переговоров

МИД Азербайджана обвиняет Армению в обострении ситуации на линии фронта с целью срыва субстантивных переговоров по нагорнокарабахскому конфликту.
«Армения, специально обостряя ситуацию на линии фронта, пытается помешать разрешению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта путем субстантивных переговоров. Армения таким образом пытается сохранить статус-кво, который основан на оккупации азербайджанских территорий», - заявил в субботу глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.
По его словам, инициатором нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения войск является армянская сторона. Он напомнил, что это происходит в преддверии визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Азербайджан.
Ранее в субботу Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении шести и ранении нескольких армянских военнослужащих.
А.Ахундов
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