Саудовская Аравия отказалась размещать у себя турецкую военную базу

Власти Саудовской Аравии заявили в субботу, что королевство не нуждается в турецкой военной базе, подобно той, что построена в соседнем Катаре.

"Королевство не может разрешить Турции возводить военную базу на своей территории", - говорится в сообщении саудовских СМИ.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил королевству построить базу аналогично турецкой базе в Катаре.

СМИ напоминают, что Турция играет ключевую роль по разрядке дипломатического кризиса, в результате которого Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн, Египет и другие страны разорвали отношения с Катаром, союзником Анкары.

Ранее в субботу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара ожидает от Эр-Рияда шагов по урегулированию ситуации вокруг Катара.