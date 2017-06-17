Саудовская Аравия отказалась размещать у себя турецкую военную базу

Власти Саудовской Аравии заявили в субботу, что королевство не нуждается в турецкой военной базе, подобно той, что построена в соседнем Катаре.
"Королевство не может разрешить Турции возводить военную базу на своей территории", - говорится в сообщении саудовских СМИ.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил королевству построить базу аналогично турецкой базе в Катаре.
СМИ напоминают, что Турция играет ключевую роль по разрядке дипломатического кризиса, в результате которого Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн, Египет и другие страны разорвали отношения с Катаром, союзником Анкары.
Ранее в субботу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара ожидает от Эр-Рияда шагов по урегулированию ситуации вокруг Катара.
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