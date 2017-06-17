Президент Туркменистана помиловал более 1 тыс. заключенных

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о помиловании свыше 1 тыс. граждан, сообщило в субботу государственное информационное агентство.
По их данным, указ подписал по случаю священной для мусульман ночи Гадыр Гиджеси (ночи всемогущества).
Президент поручил секретарю госсовета безопасности, министру обороны Яйлыму Бердиеву совместно с руководителями правоохранительных органов освободить всех помилованных из заключения и провести необходимую работу для того, чтобы они в ближайшее время вернулись домой.
Под указ о помиловании подпали 1029 туркменов.
Президент поручил хякимам (руководителям) велаятов (областей), этрапов (районов) и городов, а также другим руководителям принять меры для трудоустройства помилованных.
Г.Бердымухамедов отметил, что руководствоваля традициями гуманизма и милосердия.
Согласно мусульманскому вероисповеданию, 27-я по счету ночь священного месяца Рамадан называется Лейлят-аль-Кадр (Гадыр Гиджеси). В традиционном русском переводе ее название звучит как Ночь Предопределения, а дословно переводится как "ночь могущества, силы". В Лейлят-аль-Кадр в 610 году началось продолжавшееся в течение 23 лет ниспослание Аллахом Корана пророку Мухаммеду.
Считается, что эта ночь наполнена добром и миром. Благодеяние, совершенное в Ночь Предопределения, ценится намного выше, чем любое другое.
В 2017 году Рамадан начался 26 мая с закатом солнца и закончится вечером 25 июня, после чего начнется праздник Ид аль Фитр (тюркское название "Ураза-байрам").
Баку обвиняет Ереван в обострении ситуации на фронте с целью срыва переговоров
Алиев выразил соболезнования Меркель в связи с кончиной Коля
Минобороны Азербайджана сообщает о росте числа уничтоженных армянских военнослужащих до шести
Президент Алиев утвердил порядок ведения учета доходов и расходов в сферах производства и торговли
Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в I квартале 2017г составил $380 млн против дефицита в $432 млн годом ранее – ЦБ
DemirBank отбирает подрядчика для страхования финансовых рисков в 2017г
Путин дал старт Кубку Конфедераций
Кубок конфедераций FIFA 2017 стартует матчем Россия - Новая Зеландия в Санкт-Петербурге
Пожарные эвакуировали в Сумгайыте 25 жильцов общежития, в котором возник пожар – МЧС Азербайджана
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство автодороги в Биласуварском районе
Президент Алиев выделил 2,5 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
Президент Азербайджана выделил 7,5 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Лянкяране
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
«Мой час» - новый безлимитный интернет-пакет от Bakcell
В РИКЦ в Баку прошла творческая встреча с писателем-фантастом Александром Хакимовым
Реформы в системе медицинского страхования обсуждены в рамках бизнес-форума Caspian European Club и Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»