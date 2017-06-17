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СНГ 17.06.2017 17:55

Президент Туркменистана помиловал более 1 тыс. заключенных

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о помиловании свыше 1 тыс. граждан, сообщило в субботу государственное информационное агентство.

По их данным, указ подписал по случаю священной для мусульман ночи Гадыр Гиджеси (ночи всемогущества).

Президент поручил секретарю госсовета безопасности, министру обороны Яйлыму Бердиеву совместно с руководителями правоохранительных органов освободить всех помилованных из заключения и провести необходимую работу для того, чтобы они в ближайшее время вернулись домой.

Под указ о помиловании подпали 1029 туркменов.

Президент поручил хякимам (руководителям) велаятов (областей), этрапов (районов) и городов, а также другим руководителям принять меры для трудоустройства помилованных.

Г.Бердымухамедов отметил, что руководствоваля традициями гуманизма и милосердия.

Согласно мусульманскому вероисповеданию, 27-я по счету ночь священного месяца Рамадан называется Лейлят-аль-Кадр (Гадыр Гиджеси). В традиционном русском переводе ее название звучит как Ночь Предопределения, а дословно переводится как "ночь могущества, силы". В Лейлят-аль-Кадр в 610 году началось продолжавшееся в течение 23 лет ниспослание Аллахом Корана пророку Мухаммеду.

Считается, что эта ночь наполнена добром и миром. Благодеяние, совершенное в Ночь Предопределения, ценится намного выше, чем любое другое.

В 2017 году Рамадан начался 26 мая с закатом солнца и закончится вечером 25 июня, после чего начнется праздник Ид аль Фитр (тюркское название "Ураза-байрам").

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ПОМИЛОВАНИЕ, ПРЕЗИДЕНТ, УКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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