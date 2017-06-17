Путин дал старт Кубку Конфедераций

Кубок Конфедераций продемонстрирует миру гостеприимную и радушную Россию, уверен президент РФ Владимир Путин.
"Всего несколько минут отделяют нас от начала большого футбольного праздника - Кубка Конфедераций. Впервые в истории сильнейшие команды континентов принимает наша страна - Россия", - сказал В.Путин, выступая перед первым матчем, между сборными России и Новой Зеландии, открывающим Кубок Конфедераций.
Президент выразил благодарность за приверженность идеалам спорта, за доверие России и сотрудничество в подготовке знакового события ФИФА и главе организации Джанни Инфантино. По словам В.Путина, Кубок Конфедераций "станет генеральной репетицией к чемпионату мира 2018 года".
"Мы едины в том, что футбол призван служить целям общественного развития, объединять государства и континенты, утверждать ценности честной и красивой игры, укреплять волю и веру, вдохновлять, дарить мечту подрастающему поколению", - сказал президент РФ.
Он отметил, что сотни тысяч людей в России любят футбол. "Наша ответственность и решимость - провести Кубок Конфедераций на самом высоком уровне. Уверен, наши гости узнают гостеприимную, радушную, открытую для мира Россию - Санкт-Петербург и Москву, Казань и Сочи - прекрасные города со своей историей и динамичной жизнью", - сказал В.Путин.
Он подчеркнул, что на современных футбольных аренах будет идти бескомпромиссная, честная и справедливая борьба до последних минут матча.
"Убежден, миллионы людей на планете увидят красивое, захватывающее зрелище, искусство мастеров мяча, настоящий триумф спорта", - сказал президент РФ, пожелав успеха командам и болельщикам.
В свою очередь, глава ФИФА Дж.Инфантино, обращаясь к болельщикам на русском, поблагодарил города, принимающие Кубок Конфедераций. "Добро пожаловать. Спасибо, Казань, спасибо, Сочи, спасибо, Москва, спасибо, Санкт-Петербург. Спасибо, Россия", - сказал Д.Инфантино под бурные аплодисменты и возгласы болельщиков на стадионе. Он пригласил всех болельщиков в Россию для того, чтобы почувствовать гостеприимство. Он выразил уверенность в том, что это будет лучший турнир.
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