Афганский солдат расстрелял четырех американских военнослужащих

Солдат национальной армии Афганистана убил четырех военнослужащих США, ответным огнем нападавший был ликвидирован, сообщи в субботу афганские СМИ.

Со ссылкой на пресс-секретаря 209 армейского корпуса "Шохин" Абдулкаххора Орома сообщается, что инцидент произошел на территории уезда Дихдади провинции Балх на северо-западе Афганистана.

Пресс-секретарь министерства обороны Афганистана Мухаммад Родманиш подтвердил этот факт, сообщив, что начато расследование.

Ни одна из экстремистских групп не взяла пока ответственность за это нападение.