Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7023 EUR   1.8971 RUR   0.0294 GBR   2.1738 TRY   0.4832

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.46 Brent   46.92

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 21° Завтра 18° 24° 20 Июн 21° 27° 21 Июн 20° 27°

Дальнее зарубежье 17.06.2017 19:58

Афганский солдат расстрелял четырех американских военнослужащих

Солдат национальной армии Афганистана убил четырех военнослужащих США, ответным огнем нападавший был ликвидирован, сообщи в субботу афганские СМИ.

Со ссылкой на пресс-секретаря 209 армейского корпуса "Шохин" Абдулкаххора Орома сообщается, что инцидент произошел на территории уезда Дихдади провинции Балх на северо-западе Афганистана.

Пресс-секретарь министерства обороны Афганистана Мухаммад Родманиш подтвердил этот факт, сообщив, что начато расследование.

Ни одна из экстремистских групп не взяла пока ответственность за это нападение.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, США, ПЕРЕСТРЕЛКА, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Пентагон опроверг сообщения о принятии решения относительно численности американских войск в Афганистане Пентагон предлагает отправить еще 3 тыс. американских военных в Афганистан - СМИ США сами спонсировали постройку системы тоннелей, которую использовали боевики ИГ, напоминает Сноуден Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации 36 боевиков ИГ в результате применения США сверхмощной бомбы - ТВ США сбросили на позиции ИГ на востоке Афганистана мощнейшую авиабомбу Обама утвердил расширение участия американских войск в боевых действиях в Афганистане

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]