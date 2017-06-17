Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с ЕС в сфере диверсификации экономики и экспорта, поощрения ненефтяного экспорта и инвестиций, развития предпринимательства. Об этом сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на встрече с делегацией во главе с Йоханнесом Ханом, комиссаром ЕС по вопросам расширения и политике европейского соседства, говорится в сообщении министерства.

«Азербайджан придает большое значение работе с ЕС в транспортной и энергетической сферах и заинтересован в расширении сотрудничества в сфере диверсификации экономики и экспорта», - сказал Ш.Мустафаев, отметив, что отношения между Азербайджаном и ЕС развиваются во многих областях в частности в энергетической, инвестиционной, торговой.

Й.Хан отметил взаимный интерес Азербайджана и ЕС в расширении связей. По его словам, в этом важную роль сыграет новый документ о стратегическом партнерстве, который обсуждают Азербайджан и ЕС. Й.Хан пригласил Ш.Мустафаева посетить с визитом Брюссель.

Стороны провели обмен мнениями о развитии связей между Азербайджаном и ЕС в различных отраслях экономики, об упрощении визового режима, о новом соглашении о партнерстве.