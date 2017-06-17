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Бизнес и законодательство 17.06.2017 20:31

Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с ЕС в сфере диверсификации экономики и экспорта

Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с ЕС в сфере диверсификации экономики и экспорта, поощрения ненефтяного экспорта и инвестиций, развития предпринимательства. Об этом сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на встрече с делегацией во главе с Йоханнесом Ханом, комиссаром ЕС по вопросам расширения и политике европейского соседства, говорится в сообщении министерства.

«Азербайджан придает большое значение работе с ЕС в транспортной и энергетической сферах и заинтересован в расширении сотрудничества в сфере диверсификации экономики и экспорта», - сказал Ш.Мустафаев, отметив, что отношения между Азербайджаном и ЕС развиваются во многих областях в частности в энергетической, инвестиционной, торговой.

Й.Хан отметил взаимный интерес Азербайджана и ЕС в расширении связей. По его словам, в этом важную роль сыграет новый документ о стратегическом партнерстве, который обсуждают Азербайджан и ЕС. Й.Хан пригласил Ш.Мустафаева посетить с визитом Брюссель.

Стороны провели обмен мнениями о развитии связей между Азербайджаном и ЕС в различных отраслях экономики, об упрощении визового режима, о новом соглашении о партнерстве.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]