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Дальнее зарубежье 17.06.2017 20:57

Гегемония "макронистов" прогнозируется по итогам выборов в парламент Франции

Опросы общественного мнения предрекают доминирование в парламенте Франции партии "Вперед, Республика!" Эмманюэля Макрона по итогам второго тура выборов.

"Похоже, ничто не способно в ближайшее воскресенье остановить "ураган Макрон" во втором туре парламентских выборов во Франции", - пишет в преддверии голосования "Либр Бельжик".

Как ожидается, "Вперед, Республика!" и примкнувшая к ней партия MoDem (Демократическое движение) Франсуа Байру должны получить абсолютное большинство в Национальном собрании Франции.

Последние опросы, отмечает издание, предсказывают даже превышение ожидавшегося результата далеко за 400 мест в нижней палате парламента. По данным OpinionWay, двухпартийная коалиция обеспечит себе 440-470 мест из 577 возможных.

Это будет далеко опережать результат идущих следом правых "Республиканцев", которым прочат от 70 до 90 мест. Статус остальных партий будет сведен до роли статистов, будь то социалисты со своими союзниками (20-30 мест), "Непокоренная Франция" с коммунистами (5-15 мест) или, тем более, "Национальный фронт" (от 1 до 5 мест).

После первого тура выборов конкуренты "макронистов" настойчиво указывали на опасность для демократии "одноцветного" парламента. "Риск в том, что подавляющее большинство может подавить дебаты", - приводит "Либр Бельжик" слова лидера "Республиканцев" Франсуа Баруэна.

"Это больше не будет Национальное собрание, это будет полк", - предупреждает заместитель председателя "Национального фронта" Флориан Филиппо.

Руководитель "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон, известный своими резкими оценками власти, говорит о "новом князе" и о "культе личности".

Вместе с тем, бельгийское издание отмечает, что, согласно прогнозу Elabe, 61% французов хотел бы, чтобы второй тур парламентских выборов "подправил первый, назначив менее значительное большинство в распоряжение президента Республики, чем ожидается". А 48% французов вообще не желают, чтобы было абсолютное большинство, в котором они видят удушение демократии.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ФРАНЦИЯ, ВЫБОРЫ, ПРОГНОЗ


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