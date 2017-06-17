В НАТО опровергли сообщения о гибели американских военнослужащих в результате нападения в Афганистане

Командование миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" не подтвердило сообщения афганских СМИ о том, что в ходе нападения солдата афганской национальной армии на иностранных военных на севере Афганистана погибли четверо военнослужащих США.
"Мы знаем об инциденте, произошедшем в лагере Шахин в Мазари-Шарифе примерно в 14 часов по местному времени. В настоящее время мы можем подтвердить, что нет смертельных случаев среди военнослужащих США или НАТО. Солдаты США были ранены. Один афганский солдат был убит и один ранен в результате инцидента", - говорится в сообщении миссии НАТО в исламской республике Афганистан.
Отмечается, что "инцидент в настоящее время находится на стадии расследования, дополнительная информация будет предоставлена по мере ее появления".
Ранее в субботу местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря 209 армейского корпуса "Шохин" Абдулкаххора Орома сообщили, что на территории уезда Дихдади провинции Балх на северо-западе Афганистана солдат афганской национальной армии расстрелял четверых военнослужащих США. Сообщалось, что ответным огнем нападавший также был убит.
Пресс-секретарь министерства обороны Афганистана Мухаммад Родманиш ранее подтвердил факт нападения на иностранных военных, сообщив, что начато расследование обстоятельств произошедшего.
Ни одна из экстремистских групп не взяла пока ответственность за это нападение.
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