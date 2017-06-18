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Дальнее зарубежье 18.06.2017 09:06

На востоке Афганистана при нападении боевиков убиты пять полицейских, четверо ранены

По крайней мере пять полицейских убиты, четверо ранены в ходе нападения вооруженных боевиков в воскресенье утром на расположение полицейской зоны в городе Гардез в административном центре провинции Пактия на востоке Афганистана.

Пресс-служба управления полиции сообщает, что нападение началось сегодня в 6:15 утра по местному времени, боестолкновение продолжается. В район столкновения прибыли спецподразделения армии и управления безопасности.

Афганские СМИ со ссылкой на представителей полиции сообщают, что боевики сначала подорвали автомашину, начиненную взрывчаткой у КПП полицейской зоны. После этого, несколько других боевиков ворвались на территорию полицейской зоны и ведут бой с полицейскими.

СМИ со ссылкой на исполняющего обязанности начальника пресс-центра МВД Афганистана Наджиба Дониша, сообщают, что двое нападавших ликвидированы, остальные продолжают вооруженное сопротивление.

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Тэги: АФГАНИСТАН, БОЕВИКИ, ПОЛИЦИЯ, НАПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]