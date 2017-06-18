На востоке Афганистана при нападении боевиков убиты пять полицейских, четверо ранены

По крайней мере пять полицейских убиты, четверо ранены в ходе нападения вооруженных боевиков в воскресенье утром на расположение полицейской зоны в городе Гардез в административном центре провинции Пактия на востоке Афганистана.

Пресс-служба управления полиции сообщает, что нападение началось сегодня в 6:15 утра по местному времени, боестолкновение продолжается. В район столкновения прибыли спецподразделения армии и управления безопасности.

Афганские СМИ со ссылкой на представителей полиции сообщают, что боевики сначала подорвали автомашину, начиненную взрывчаткой у КПП полицейской зоны. После этого, несколько других боевиков ворвались на территорию полицейской зоны и ведут бой с полицейскими.

СМИ со ссылкой на исполняющего обязанности начальника пресс-центра МВД Афганистана Наджиба Дониша, сообщают, что двое нападавших ликвидированы, остальные продолжают вооруженное сопротивление.