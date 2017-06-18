Взрыв в столице Колумбии - трое погибших, более 10 ранено

По меньшей мере, три человека погибли, 11 человек, по предварительным данным, получили ранения в результате взрыва, раздавшегося в торговом центре в колумбийской столице городе Боготе, сообщают СМИ.

Взрыв раздался в торговом центре Andino. Взрывное устройство сработало в женском туалете второго этажа. После взрыва посетители центра были эвакуированы.

Власти сообщили, что погибли три женщины, одна из них - гражданка Франции.

В своем микроблоге в твиттере мэр Боготы Энрике Пеньялоса написал: "Трусливая террористическая атака в Andino причинила мне истинную боль".

Президент Колумбии Мануэль Сантос распорядился начать расследование инцидента.

По поступающей информации, парковку торгового центра проверяют саперы с собаками.