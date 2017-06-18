Взрыв в столице Колумбии - трое погибших, более 10 ранено

По меньшей мере, три человека погибли, 11 человек, по предварительным данным, получили ранения в результате взрыва, раздавшегося в торговом центре в колумбийской столице городе Боготе, сообщают СМИ.
Взрыв раздался в торговом центре Andino. Взрывное устройство сработало в женском туалете второго этажа. После взрыва посетители центра были эвакуированы.
Власти сообщили, что погибли три женщины, одна из них - гражданка Франции.
В своем микроблоге в твиттере мэр Боготы Энрике Пеньялоса написал: "Трусливая террористическая атака в Andino причинила мне истинную боль".
Президент Колумбии Мануэль Сантос распорядился начать расследование инцидента.
По поступающей информации, парковку торгового центра проверяют саперы с собаками.
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