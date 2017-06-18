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Дальнее зарубежье 18.06.2017 09:35

Взрыв в столице Колумбии - трое погибших, более 10 ранено

По меньшей мере, три человека погибли, 11 человек, по предварительным данным, получили ранения в результате взрыва, раздавшегося в торговом центре в колумбийской столице городе Боготе, сообщают СМИ.

Взрыв раздался в торговом центре Andino. Взрывное устройство сработало в женском туалете второго этажа. После взрыва посетители центра были эвакуированы.

Власти сообщили, что погибли три женщины, одна из них - гражданка Франции.

В своем микроблоге в твиттере мэр Боготы Энрике Пеньялоса написал: "Трусливая террористическая атака в Andino причинила мне истинную боль".

Президент Колумбии Мануэль Сантос распорядился начать расследование инцидента.

По поступающей информации, парковку торгового центра проверяют саперы с собаками.

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Тэги: КОЛУМБИЯ, СТОЛИЦА, ВЗРЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]