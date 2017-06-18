В Португалии в результате лесных пожаров погибли, по меньшей мере, 19 человек

В результате лесных пожаров в Португалии погибли, по меньшей мере, 19 человек, большинство из них оказались заблокированными в автомобилях на охваченной огнем дороге, - сообщает в воскресенье британская телерадиокорпорация Би-би-си.

"Государственный секретарь по вопросам внутренних дел Жорже Гомеш сказал журналистам, что 16 погибших сгорели заживо в своих автомобилях на автотрассе в муниципалитете Педроган-Гранди на востоке страны. Еще трое задохнулись в дыму", - сообщает СМИ.

По данным Би-би-си, мэр одного из населенных пунктов ранее сказал журналистам, что для того, чтобы обезопасить все поселки, которым угрожает огонь, не хватает пожарных.

Би-би-си отмечает, что лесные пожары часто происходят в Португалии летом. Год назад в их тушении принимали участие около четырех тысяч пожарных и 26 самолетов. В прошлые годы от пожаров страдала больше северная, лесистая часть страны.