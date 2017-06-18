Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7023 EUR   1.8971 RUR   0.0294 GBR   2.1738 TRY   0.4832

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.46 Brent   46.92

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 24° Завтра 21° 27° 20 Июн 20° 27° 21 Июн 20° 26°

Дальнее зарубежье 18.06.2017 10:15

В Португалии в результате лесных пожаров погибли, по меньшей мере, 19 человек

В результате лесных пожаров в Португалии погибли, по меньшей мере, 19 человек, большинство из них оказались заблокированными в автомобилях на охваченной огнем дороге, - сообщает в воскресенье британская телерадиокорпорация Би-би-си.

"Государственный секретарь по вопросам внутренних дел Жорже Гомеш сказал журналистам, что 16 погибших сгорели заживо в своих автомобилях на автотрассе в муниципалитете Педроган-Гранди на востоке страны. Еще трое задохнулись в дыму", - сообщает СМИ.

По данным Би-би-си, мэр одного из населенных пунктов ранее сказал журналистам, что для того, чтобы обезопасить все поселки, которым угрожает огонь, не хватает пожарных.

Би-би-си отмечает, что лесные пожары часто происходят в Португалии летом. Год назад в их тушении принимали участие около четырех тысяч пожарных и 26 самолетов. В прошлые годы от пожаров страдала больше северная, лесистая часть страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПОРТУГАЛИЯ, ПОЖАРЫ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Число жертв лесных пожаров в Португалии превысило 40 человек Испания и Франция помогут Португалии в борьбе с лесными пожарами Почти 500 португальских пожарных борются с огнем в окрестностях города Оурен

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]