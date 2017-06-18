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Дальнее зарубежье 18.06.2017 10:45

Пропавшие члены экипажа американского эсминца погибли, обнаружены их тела - ВМС США

Моряки эсминца ВМС США "Фицджеральд", столкнувшегося с торговым судном у берегов Японии, погибли, говорится в сообщении на сайте седьмого флота ВМС США.

По данным ВМС, тела моряков обнаружены в затопленной части корабля, их направили в больницу города Йокосука для опознания.

Ранее стало известно, что трем членам экипажа - капитану и двум морякам - потребовалась срочная медицинская помощь. Семь человек считались пропавшими без вести.

О том, что американский эсминец столкнулся с филиппинским контейнерным судном у берегов Японии, стало известно в субботу утром.

В результате инцидента эсминец получил повреждение по правому борту, после чего на судно проникла вода.

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Тэги: США, ЭСМИНЕЦ, ЭКИПАЖ, ТЕЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]