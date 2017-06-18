Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из пулеметов, гранатометов и минометов - Минобороны

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 118 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, 60- и 82-миллиметровые минометы (56 снарядов) в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 118 раз",- говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.
А.Ахундов
Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с ЕС в сфере диверсификации экономики и экспорта
Президент Алиев утвердил порядок ведения учета доходов и расходов в сферах производства и торговли
Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в I квартале 2017г составил $380 млн против дефицита в $432 млн годом ранее – ЦБ
Путин дал старт Кубку Конфедераций
Кубок конфедераций FIFA 2017 стартует матчем Россия - Новая Зеландия в Санкт-Петербурге
Пожарные эвакуировали в Сумгайыте 25 жильцов общежития, в котором возник пожар – МЧС Азербайджана
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство автодороги в Биласуварском районе
Президент Алиев выделил 2,5 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
Президент Азербайджана выделил 7,5 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Лянкяране
МИД РФ призвал Трампа отказаться от высокомерия в отношениях с Кубой
Иракские военные штурмуют историческую часть Мосула, подконтрольную ИГ
Число жертв лесных пожаров в Португалии превысило 40 человек
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
«Мой час» - новый безлимитный интернет-пакет от Bakcell
В РИКЦ в Баку прошла творческая встреча с писателем-фантастом Александром Хакимовым
Реформы в системе медицинского страхования обсуждены в рамках бизнес-форума Caspian European Club и Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»