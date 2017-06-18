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Регион 18.06.2017 11:14

Дипмиссия США предупреждает о возросшей угрозе терактов в Стамбуле, под особую охрану взято генконсульство России

Консульство США в Стамбуле предупредило о возросшей угрозе террористических атак в деловом районе города.

"Генеральное консульство Соединенных Штатов в Стамбуле сообщает о возросшей угрозе безопасности в районах Шишли и Медиджийекёй вплоть до возможной террористической угрозы. Предупреждение особенно касается улицы Агаоглу в районе Шишли", - говорится в сообщении американской дипмиссии.

Консульство просит американских граждан, проживающих в данных районах, соблюдать особенную осторожность, избегать больших скоплений людей, особенно в районах, часто посещаемых западными туристами. Речь идет, в том числе, о ресторанах, торговых центрах и транспортных узлах.

Как передает корреспондент "Интерфакса", в центральной части Стамбула усилены меры безопасности. На площади Таксим выставлены полицейские ограждения и дежурят усиленные наряды полиции. Под особую охрану взято российское генеральное консульство, расположенное на прогулочной улице Истикляль. Возле российского консульства выставлены массивные полицейские заграждения и дежурит броневик с вооруженными военнослужащими жандармерии. Улицу патрулируют полицейские в бронежилетах, вооруженные автоматами.

Кроме того, полицейские дежурят в районах крупных транспортных узлов в европейской части города.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, СТАМБУЛ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]