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Дальнее зарубежье 18.06.2017 11:44

Число жертв лесных пожаров в Португалии выросло до 25 человек

25 человек погибли, 15 получили травмы в результате крупного лесного пожара в районе Лейрии в центральной части Португалии, сообщил в воскресенье журналистам премьер-министр Антониу Кошта.

"К сожалению, речь идет о самой крупной трагедии за последние годы, связанной с лесными пожарами", - заявил А.Кошта.

По его словам, "приоритетом в настоящее время является спасение жизней тех, кто все еще может находиться в опасности". При этом А.Кошта не исключил, что количество жертв может возрасти.

В связи с трагедией в стране будет объявлен национальный траур.

По данным португальской телерадиокомпании РТП, не менее 22 человек сгорели в автомашинах на заблокированных огнем автодорогах, еще трое скончались от отравления дымом. С возгораниями борются примерно 600 пожарных и 190 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось о 19 погибших при лесных пожарах в Португалии.

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Тэги: ПОРТУГАЛИЯ, ЛЕС, ПОЖАРЫ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]