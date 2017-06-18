Число жертв лесных пожаров в Португалии выросло до 25 человек

25 человек погибли, 15 получили травмы в результате крупного лесного пожара в районе Лейрии в центральной части Португалии, сообщил в воскресенье журналистам премьер-министр Антониу Кошта.

"К сожалению, речь идет о самой крупной трагедии за последние годы, связанной с лесными пожарами", - заявил А.Кошта.

По его словам, "приоритетом в настоящее время является спасение жизней тех, кто все еще может находиться в опасности". При этом А.Кошта не исключил, что количество жертв может возрасти.

В связи с трагедией в стране будет объявлен национальный траур.

По данным португальской телерадиокомпании РТП, не менее 22 человек сгорели в автомашинах на заблокированных огнем автодорогах, еще трое скончались от отравления дымом. С возгораниями борются примерно 600 пожарных и 190 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось о 19 погибших при лесных пожарах в Португалии.