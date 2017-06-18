Альпиниста из США ищут спасатели на Эльбрусе

Гражданина США, совершавшего восхождение на Эльбрус и не вернувшегося вовремя, ищут спасатели, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по КБР.

"В 08:45 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкари поступило сообщение, что зарегистрированный альпинист, гражданин США, совершавший восхождение по южному склону горы Эльбрус не вернулся в установленный срок на контрольную точку", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что на поиски выдвинулись восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.