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СНГ 18.06.2017 12:15

Альпиниста из США ищут спасатели на Эльбрусе

Гражданина США, совершавшего восхождение на Эльбрус и не вернувшегося вовремя, ищут спасатели, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по КБР.

"В 08:45 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкари поступило сообщение, что зарегистрированный альпинист, гражданин США, совершавший восхождение по южному склону горы Эльбрус не вернулся в установленный срок на контрольную точку", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что на поиски выдвинулись восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

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Тэги: РОССИЯ, ЭЛЬБРУС, АЛЬПИНИСТ, ПОИСК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]