Число жертв лесных пожаров в Португалии превысило 40 человек

До 43 человек увеличилось число жертв природных пожаров в центральной части Португалии, сообщает в воскресенье португальская телерадиокомпания РТП со ссылкой на государственного секретаря по делам внутреннего управления Жоржи Гомиша.

По его словам, в пострадавшем районе введен режим чрезвычайной ситуации.

На борьбе с пожарами задействованы примерно 600 пожарных и 190 единиц спецтехники. Из Испании на помощь португальским пожарным направлены два специальных самолета. Ожидается, что помощь для борьбы с огнем предоставит и Франция.

"К сожалению, речь идет о самой крупной трагедии за последние годы, связанной с лесными пожарами", - прокомментировал ситуацию премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

По его словам, "приоритетом в настоящее время является спасение жизней тех, кто все еще может находиться в опасности".

В связи с трагедией в стране будет объявлен национальный траур.