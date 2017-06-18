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Дальнее зарубежье 18.06.2017 13:18

Иракские военные штурмуют историческую часть Мосула, подконтрольную ИГ

Иракская армия в воскресенье начала штурм старой части города Мосула, которая до сих пор находится под контролем боевиков "Исламского государства".

"Это последняя глава в наступлении, направленном на захват Мосула", - говорится в заявлении, распространенном от имени главы контртеррористической службы Ирака генерал-лейтенанта Абдула Гани аль-Асадт.

Бои вокруг Мосула продолжаются уже девятый месяц. Сейчас в городе, по данным ООН, остается примерно 100 тыс. человек, которые живут в сложных условиях при хронической нехватке продовольствия, воды и медикаментов.

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Тэги: ИРАК, МОСУЛ,


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]