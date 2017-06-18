Иракские военные штурмуют историческую часть Мосула, подконтрольную ИГ

Иракская армия в воскресенье начала штурм старой части города Мосула, которая до сих пор находится под контролем боевиков "Исламского государства".

"Это последняя глава в наступлении, направленном на захват Мосула", - говорится в заявлении, распространенном от имени главы контртеррористической службы Ирака генерал-лейтенанта Абдула Гани аль-Асадт.

Бои вокруг Мосула продолжаются уже девятый месяц. Сейчас в городе, по данным ООН, остается примерно 100 тыс. человек, которые живут в сложных условиях при хронической нехватке продовольствия, воды и медикаментов.