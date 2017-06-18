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Дальнее зарубежье 18.06.2017 16:48

Комиссия РФ и США по делам военнопленных соберется в Вашингтоне 19-24 июня, обсудит войны во Вьетнаме и Афганистане

Очередное заседание российско-американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести состоится в Вашингтоне 19-24 июня текущего года, сообщил в воскресенье журналистам замглавы Минобороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"В соответствии с планом международной деятельности министерства обороны на 2017 год продолжается совместная российско-американская деятельность по розыску и установлению судеб военнослужащих, пропавших без вести в ходе войн и вооруженных конфликтов", - сказал замглавы военного ведомства.

По его словам, в ходе работы комиссии "планируется провести переговоры руководителей и экспертов рабочих групп по войне во Вьетнаме, периоду "холодной войны", локальным конфликтам и боевым действиям в Афганистане за период с 1979 по 1989 год".

Д.Булгаков также сообщил, что комиссия планирует обсудить вопросы, связанные с подготовкой и обеспечением работ в рамках пилотного проекта по оцифровке материалов в национальном архиве США. На 22 июня запланировано участие членов комиссии в мероприятиях Национальной Лиги семей военнопленных, пропавших без вести, посвященных памяти пропавших без вести во время войн и вооруженных конфликтов. Российскую делегацию возглавит заместитель начальника управления Минобороны РФ по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов.

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Тэги: РОССИЯ, США, ВОЕННЫЕ, КОМИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]