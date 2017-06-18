Российская яхта "Katalexa", которую по недоразумению задержали северокорейские пограничники, в воскресенье вернулась во Владивосток.

"Katalexa" пришла во Владивосток", - сообщил агентству "Интерфакс -Дальний Восток" представитель Приморской федерации парусного спорта.

Ранее в морском спасательно-координационном центре Приморья агентству "Интерфакс Восток" сообщили, что накануне поступило сообщение о том, что в северо-западной части Японского моря яхта "Katalexa" задержана северокорейским судном. Позже стало известно, что на борту яхты находятся трое россиян.

Посольство России в КНДР сообщило, что, по информации корейской стороны, российское судно было задержано по недоразумению и претензий к команде не имеется. В субботу яхта покинула северокорейский порт Раджин.