Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7023 EUR   1.8971 RUR   0.0294 GBR   2.1738 TRY   0.4832

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.46 Brent   46.92

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 28° Завтра 20° 28° 21 Июн 19° 26° 22 Июн 18° 26°

СНГ 18.06.2017 15:49

Задержанная в КНДР российская яхта "Katalexa" вернулась во Владивосток

Российская яхта "Katalexa", которую по недоразумению задержали северокорейские пограничники, в воскресенье вернулась во Владивосток.

"Katalexa" пришла во Владивосток", - сообщил агентству "Интерфакс -Дальний Восток" представитель Приморской федерации парусного спорта.

Ранее в морском спасательно-координационном центре Приморья агентству "Интерфакс Восток" сообщили, что накануне поступило сообщение о том, что в северо-западной части Японского моря яхта "Katalexa" задержана северокорейским судном. Позже стало известно, что на борту яхты находятся трое россиян.

Посольство России в КНДР сообщило, что, по информации корейской стороны, российское судно было задержано по недоразумению и претензий к команде не имеется. В субботу яхта покинула северокорейский порт Раджин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КНДР, ЯХТА, ВОЗВРАЩЕНИЕ


Похожие новости


Удар США по КНДР поставит регион на грань большой войны - Пушков Косачев: выход США из переговоров по ядерной проблеме КНДР спровоцирует напряженность Кремль осудил Северную Корею за ядерные испытания Пхеньяну будет послан сильный сигнал о необходимости выполнять резолюции СБ ООН - Лавров Пхеньян официально объявил о своем представителе на параде Победы в Москве 9 мая Обмен визитами на высшем уровне между РФ и КНДР не исключен - Лавров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]