МИД РФ призвал Трампа отказаться от высокомерия в отношениях с Кубой

МИД РФ считает, что новая линия администрации США в отношении Кубы возвращает ситуацию к риторике "холодной войны", и призывает Вашингтон прислушаться к голосу международного сообщества.
"Объявленная президентом США Дональдом Трампом новая линия в отношении Кубы возвращает нас к уже подзабытой риторике в стиле "холодной войны"", - говорится в обнародованном в воскресенье комментарии российского внешнеполитического ведомства.
В связи с заявлением президента США Д.Трампа по вопросу отношений с Кубой, в Москве подтвердили "непоколебимую солидарность с Кубой" и подчеркнули, что "высокомерный стиль ведения дел с Кубой бесперспективен".
"Красноречивым подтверждением того, что такого же подхода в отношении Кубы придерживается подавляющее большинство стран, являются результаты голосования по антиблокадной резолюции Генеральной ассамблеи ООН. Хотели бы призвать администрацию Д.Трампа прислушаться к этому практически единодушному голосу мирового сообщества", - отмечается в комментарии МИД РФ.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил об ужесточении политики в отношении Кубы. "Я отменяю абсолютно одностороннее соглашение предыдущей администрации (Барака Обамы - ИФ) с Кубой", - сказал он, выступая 16 июня в Майами. По его словам, эмбарго будет сохранено, туризм из США на Кубу будет запрещен. При этом круизы американских компаний с заходом на Кубу будут сохранены, но и в этой сфере будет больше ограничений. По словам Д.Трампа, сегодня он в соответствии с предвыборными обещаниями начинает новую политику в отношении Кубы.
Между тем в российском дипведомстве напомнили, что подход, подобный "новой линии" Д.Трампа, "характеризовал отношение США к Кубе на протяжении десятилетий".
"Когда прежняя администрация в Вашингтоне внесла существенные изменения в курс, проводившийся в отношении острова, мы не без оснований полагали, что это стало не столько проявлением доброй воли отдельных политиков, сколько отражением провала политики диктата и санкций против этого небольшого и свободолюбивого государства. Полагали, что это была не некая "сделка", а продуманное политическое решение, в котором не было проигравших, кроме маргинальных антикастристов", - отмечают на Смоленской площади.
Теперь, как заявили в Москве, "выясняется, что антикубинский дискурс по-прежнему широко востребован". "Это не может не вызывать сожаления. Думаем, что ни у кого не должно быть сомнений: высокомерный стиль ведения дел с Кубой бесперспективен. События последнего полувека - тому очевидное свидетельство. Неужели они ничему не научили политиков в Вашингтоне и политиканов в Майами?" - говорится в комментарии.
"Мы подтверждаем нашу непоколебимую солидарность с Кубой - дружественной, миролюбивой страной, авторитетным членом международного сообщества, играющим признанную конструктивную роль в Латинской Америке и в мировых делах. Мы - против эмбарго, блокад, санкций и разделительных линий. Мы - за диалог, сотрудничество и наведение мостов, общение без диктата и попыток вмешательства извне во внутренние дела суверенных государств", - подчеркивают в МИД РФ.
Ранее Д.Трамп, объявляя в Майами о новой политике в отношении Кубы, подчеркнул: "Мы не будем отменять санкции против кубинского режима, пока не будет освобождены все политические заключенные, пока не будут уважаться свободы собрания и выражения мнений, пока не будут узаконены все политические партии, и не будут запланированы свободные выборы с участием международных наблюдателей".
Он также пообещал ограничить финансовые потоки из США на Кубу, которые, по мнению Д.Трампа, идут на усиление военных, разведки и служб безопасности этой страны. Президент заявил также о желании, чтобы инвестиции из США направлялись непосредственно населению страны для развития предпринимательства и для улучшения условий жизни населения.
При этом Д.Трамп выразил намерение заключить более полезное соглашение между Вашингтоном и Гаваной.
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