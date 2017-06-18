ЕК соболезнует Португалии в связи гибелью людей во время лесных пожаров, готова помогать бороться с бедствием

В Евросоюзе глубоко сочувствуют всем, кто пострадал от лесных пожаров, поразивших несколько частей Португалии, заявил член Европейской комиссии по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христос Стилиандидес.

"Мы выражаем наши соболезнования тем, кто потерял близких", - говорится в заявлении еврокомиссара, распространенном в воскресенье в Брюсселе.

"ЕС полностью готов помогать. Все будет сделано для оказания помощи властям и народу Португалии", - заверил Х.Стилианидес.

Он сообщил, что в ответ на просьбу о помощи со стороны португальских властей был активирован Механизм гражданской защиты ЕС для обеспечения пожаротушения самолетами. Франция сразу же предложила три самолета через этот механизм, и они будут быстро направлены для оказания помощи местным усилиям. Кроме того, Испания также отправила самолет в Португалию на двусторонней основе.

"Мы воздаем должное мужеству пожарных и аварийных служб на местах, рискующих собственной жизнью, чтобы спасать других", - отмечается в заявлении члена Еврокомиссии.

Координационный центр Европейской комиссии по реагированию на чрезвычайные ситуации, который контролирует стихийные бедствия круглосуточно, находится в постоянном контакте с органами гражданской защиты Португалии, сообщил Х.Стилианидес.

По последним данным, 43 человека погибли во время лесных пожаров в центральной части Португалии.