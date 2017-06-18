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Дальнее зарубежье 18.06.2017 16:19

Два пакистанских дипломата пропали в Афганистане

Власти восточной афганской провинции Нангархар подтвердили факт пропажи двух пакистанских дипломатов на территории провинции.

В воскресенье пресс-секретарь губернатора Атаулла Хукяни сообщил телеканалу 1tv, что два пакистанских дипломата пропали, когда направлялись из города Джалалабад, административного центра провинции Нангархар, в сторону пакистанской границы. По словам А.Хукяни, власти провинции ведут расследование обстоятельств исчезновения дипломатов.

Ранее министерство иностранных дел Пакистана обратилось к правительству Афганистана с просьбой прояснить судьбу двух пакистанских дипломатов, связь с которыми была потеряна еще в пятницу на автотрассе, ведущей из города Джалалабад к пакистанской границе.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ПАКИСТАН, ДИПЛОМАТЫ, ИСЧЕЗНОВЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]