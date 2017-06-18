Два пакистанских дипломата пропали в Афганистане

Власти восточной афганской провинции Нангархар подтвердили факт пропажи двух пакистанских дипломатов на территории провинции.
В воскресенье пресс-секретарь губернатора Атаулла Хукяни сообщил телеканалу 1tv, что два пакистанских дипломата пропали, когда направлялись из города Джалалабад, административного центра провинции Нангархар, в сторону пакистанской границы. По словам А.Хукяни, власти провинции ведут расследование обстоятельств исчезновения дипломатов.
Ранее министерство иностранных дел Пакистана обратилось к правительству Афганистана с просьбой прояснить судьбу двух пакистанских дипломатов, связь с которыми была потеряна еще в пятницу на автотрассе, ведущей из города Джалалабад к пакистанской границе.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из пулеметов, гранатометов и минометов - Минобороны
Баку обвиняет Ереван в обострении ситуации на фронте с целью срыва переговоров
Алиев выразил соболезнования Меркель в связи с кончиной Коля
Роснефть открыла первое месторождение нефти на шельфе Восточной Арктики
Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с ЕС в сфере диверсификации экономики и экспорта
Президент Алиев утвердил порядок ведения учета доходов и расходов в сферах производства и торговли
Путин дал старт Кубку Конфедераций
Кубок конфедераций FIFA 2017 стартует матчем Россия - Новая Зеландия в Санкт-Петербурге
Пожарные эвакуировали в Сумгайыте 25 жильцов общежития, в котором возник пожар – МЧС Азербайджана
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство автодороги в Биласуварском районе
Президент Алиев выделил 2,5 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
Президент Азербайджана выделил 7,5 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Лянкяране
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
«Мой час» - новый безлимитный интернет-пакет от Bakcell
В РИКЦ в Баку прошла творческая встреча с писателем-фантастом Александром Хакимовым
Реформы в системе медицинского страхования обсуждены в рамках бизнес-форума Caspian European Club и Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»