Два пакистанских дипломата пропали в Афганистане

Власти восточной афганской провинции Нангархар подтвердили факт пропажи двух пакистанских дипломатов на территории провинции.

В воскресенье пресс-секретарь губернатора Атаулла Хукяни сообщил телеканалу 1tv, что два пакистанских дипломата пропали, когда направлялись из города Джалалабад, административного центра провинции Нангархар, в сторону пакистанской границы. По словам А.Хукяни, власти провинции ведут расследование обстоятельств исчезновения дипломатов.

Ранее министерство иностранных дел Пакистана обратилось к правительству Афганистана с просьбой прояснить судьбу двух пакистанских дипломатов, связь с которыми была потеряна еще в пятницу на автотрассе, ведущей из города Джалалабад к пакистанской границе.