Москве и Пекину важно сохранить устав ООН как главный инструмент выстраивания отношений между странами - Лавров

Россия и Китай поддерживают постоянный диалог по всем аспектам двусторонних стратегических отношений, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в воскресенье на встрече с главой МИД Китая Ван И.

"Все аспекты наших многогранных стратегических отношений охвачены постоянным диалогом. Сегодня хорошая возможность посмотреть на состояние двусторонних связей, на то, как выполняются договоренности, достигнутые нашими руководителями и, конечно же, подготовиться к завтрашнему заседанию министров иностранных дел БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка)", - сказал российский министр.

Он отметил, что контакты между Россией и Китаем на различных уровнях проходят очень интенсивно. "В прошлом месяце вы были в Москве, потом мы встречались совсем недавно в Астане. Наши руководители также поддерживают весьма и весьма регулярные и насыщенные отношения", - напомнил С.Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что столь активное взаимодействие необходимо в сегодняшнем мире.

"Как Вы совершенно справедливо отметили, обстановка в мире требует постоянного внимания, она неустойчивая и во многом непредсказуемая. И нам, конечно, очень важно делать все, чтобы основы международного права, устав ООН оставались главными инструментами выстраивания отношений между странами и народами", - обратился С.Лавров к Ван И.

С.Лавров прибыл в воскресенье в Пекин для участия во встрече министров иностранных дел БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка). Главы МИД "пятерки" обменяются взглядами относительно вопросов международной повестки дня, в том числе о ситуации в Сирии и Афганистане.