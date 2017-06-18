Число жертв лесных пожаров в Португалии превысило 60 человек, более 50 пострадали

До 62 человек увеличилось число погибших во время природного пожара в центральной части Португалии, сообщает в воскресенье телерадиокомпания РТП со ссылкой на государственного секретаря по делам внутреннего управления Жоржи Гомиша.

По его словам, еще 54 человека госпитализировали. Они размещены в больницах Лиссабона, Коимбры и Порту. Большая часть пострадавших - гражданские лица, но есть среди них и восемь пожарных. Состояние четверых из них оценивает как серьезное.

В пострадавшем районе введен режим чрезвычайной ситуации.

Полиция начала расследование, при этом уже объявлено, что речь идет о природной катастрофе, а не об умышленном поджоге.

На борьбе с пожарами задействованы примерно 600 пожарных и 190 единиц спецтехники. Из Испании на помощь португальским пожарным направлены два специальных самолета. Ожидается, что помощь для борьбы с огнем предоставит и Франция.

Премьер Португалии Антониу Кошта назвал произошедшее самой крупной трагедией за последние годы, связанной с лесными пожарами.

В связи с трагедией в стране объявлен трехдневный национальный траур.