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Дальнее зарубежье 18.06.2017 18:03

Число жертв лесных пожаров в Португалии превысило 60 человек, более 50 пострадали

До 62 человек увеличилось число погибших во время природного пожара в центральной части Португалии, сообщает в воскресенье телерадиокомпания РТП со ссылкой на государственного секретаря по делам внутреннего управления Жоржи Гомиша.

По его словам, еще 54 человека госпитализировали. Они размещены в больницах Лиссабона, Коимбры и Порту. Большая часть пострадавших - гражданские лица, но есть среди них и восемь пожарных. Состояние четверых из них оценивает как серьезное.

В пострадавшем районе введен режим чрезвычайной ситуации.

Полиция начала расследование, при этом уже объявлено, что речь идет о природной катастрофе, а не об умышленном поджоге.

На борьбе с пожарами задействованы примерно 600 пожарных и 190 единиц спецтехники. Из Испании на помощь португальским пожарным направлены два специальных самолета. Ожидается, что помощь для борьбы с огнем предоставит и Франция.

Премьер Португалии Антониу Кошта назвал произошедшее самой крупной трагедией за последние годы, связанной с лесными пожарами.

В связи с трагедией в стране объявлен трехдневный национальный траур.

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Тэги: ПОРТУГАЛИЯ, ПОЖАРЫ, ПОГИБШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]