Патриарх Грузии предложил подумать о конституционной монархии

Католикос-Патриарх всея Грузии Илиа II заявил, что, возможно, стоит подумать о конституционной монархии, которая приносит спокойствие стране.
"Грузия является древнейшей страной, с древнейшей культурой. Может подумать нам над тем, кем мы были в прошлом, кто мы сегодня и какими будем завтра. Может подумать над тем, что Грузия является древнейшей монархией", - заявил Илиа II во время воскресного молебна в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси.
Патриарх напомнил, что, с божьей милостью, Грузией управлял царь.
"Сегодня часты в мире случаи, когда царь называется монархом, царь царствует, но не управляет. Это называется конституционной монархией и приносит спокойствие стране", - сказал предстоятель Грузинской православной церкви.
При этом он отметил, что, естественно, сегодня и завтра это не произойдет. "Но мы должны проанализировать прошлое, сегодняшний день и будущее"", - заявил Илиа II.
Между тем 3 ноября 2013 года в грузинском кафедральном соборе Светицховели в Мцхете состоялось крещение 2-летнего царевича Георгия - потомка древнего царского рода Багратионов, из которых происходили многие выдающиеся государственные и военные деятели Грузии и России.
Как заявил тогда журналистам один из крестных отцов царевича бизнесмен Леван Васадзе, "наш народ и наша страна праздновали сначала восстановление государственности, затем восстановление автокефалии, а сейчас уже заложена прочная основа восстановления конституционной монархии, как благославил нас патриарх".
Царевич Георгий родился в Мадриде 27 сентября 2011 года, является первым сыном представителей грузинского царского рода Анны Багратион-Грузинской и Давида Багратион-Мухранского. Они обвенчались 8 февраля 2009 года, в день памяти царя Давида Агмашенебели, в кафедральном соборе Пресвятой Троицы в Тбилиси.
Исторические грузинские писания исчисляют хронологию Багратионов с VI века нашей эры.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из пулеметов, гранатометов и минометов - Минобороны
Баку обвиняет Ереван в обострении ситуации на фронте с целью срыва переговоров
Алиев выразил соболезнования Меркель в связи с кончиной Коля
Роснефть открыла первое месторождение нефти на шельфе Восточной Арктики
Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с ЕС в сфере диверсификации экономики и экспорта
Президент Алиев утвердил порядок ведения учета доходов и расходов в сферах производства и торговли
Путин дал старт Кубку Конфедераций
Кубок конфедераций FIFA 2017 стартует матчем Россия - Новая Зеландия в Санкт-Петербурге
Пожарные эвакуировали в Сумгайыте 25 жильцов общежития, в котором возник пожар – МЧС Азербайджана
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство автодороги в Биласуварском районе
Президент Алиев выделил 2,5 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
Президент Азербайджана выделил 7,5 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Лянкяране
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
«Мой час» - новый безлимитный интернет-пакет от Bakcell
В РИКЦ в Баку прошла творческая встреча с писателем-фантастом Александром Хакимовым
Реформы в системе медицинского страхования обсуждены в рамках бизнес-форума Caspian European Club и Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»