Патриарх Грузии предложил подумать о конституционной монархии

Католикос-Патриарх всея Грузии Илиа II заявил, что, возможно, стоит подумать о конституционной монархии, которая приносит спокойствие стране.

"Грузия является древнейшей страной, с древнейшей культурой. Может подумать нам над тем, кем мы были в прошлом, кто мы сегодня и какими будем завтра. Может подумать над тем, что Грузия является древнейшей монархией", - заявил Илиа II во время воскресного молебна в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси.

Патриарх напомнил, что, с божьей милостью, Грузией управлял царь.

"Сегодня часты в мире случаи, когда царь называется монархом, царь царствует, но не управляет. Это называется конституционной монархией и приносит спокойствие стране", - сказал предстоятель Грузинской православной церкви.

При этом он отметил, что, естественно, сегодня и завтра это не произойдет. "Но мы должны проанализировать прошлое, сегодняшний день и будущее"", - заявил Илиа II.

Между тем 3 ноября 2013 года в грузинском кафедральном соборе Светицховели в Мцхете состоялось крещение 2-летнего царевича Георгия - потомка древнего царского рода Багратионов, из которых происходили многие выдающиеся государственные и военные деятели Грузии и России.

Как заявил тогда журналистам один из крестных отцов царевича бизнесмен Леван Васадзе, "наш народ и наша страна праздновали сначала восстановление государственности, затем восстановление автокефалии, а сейчас уже заложена прочная основа восстановления конституционной монархии, как благославил нас патриарх".

Царевич Георгий родился в Мадриде 27 сентября 2011 года, является первым сыном представителей грузинского царского рода Анны Багратион-Грузинской и Давида Багратион-Мухранского. Они обвенчались 8 февраля 2009 года, в день памяти царя Давида Агмашенебели, в кафедральном соборе Пресвятой Троицы в Тбилиси.

Исторические грузинские писания исчисляют хронологию Багратионов с VI века нашей эры.