Роснефть открыла первое месторождение нефти на шельфе Восточной Арктики

ПАО "НК "Роснефть" в процессе бурения скважины "Центрально-Ольгинская-1" с берега полуострова Хара-Тумус Хатангского залива моря Лаптевых открыла первое месторождение нефти на шельфе Восточной Арктики, сообщается на сайте компании.
Как отмечает "Роснефть", был осуществлен троекратный отбор керна с глубин от 2305 до 2363, который показал высокое насыщение нефтью с преобладанием лёгких маслянистых фракций.
"Уже на основании первичных исследований можно сделать вывод об открытии нового месторождения нефти, объем ресурсного потенциала которого увеличивается по мере продолжения буровых работ. В настоящий момент отбор керна продолжается", - говорится в сообщении.
Лицензия на разработку Хатангского участка была получена "Роснефтью" в ноябре 2015 года. В апреле 2017 года компания приступила к бурению скважины Центрально-Ольгинская.
В настоящее время "Роснефти" принадлежит 28 лицензионных участков на Арктическом шельфе с суммарными ресурсами 34 млрд т.н.э.
С 2012 года инвестиции "Роснефти" в освоение арктического шельфа составили около 100 млрд рублей. С 2017 по 2021 год объемы инвестиций вырастут в два с половиной раза - до 250 млрд рублей.
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