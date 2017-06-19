Жертвой наезда фургона на людей в Лондоне стал один человек, восемь ранены

Один человек погиб, восемь получили ранения в результате наезда автофургона на пешеходов в Лондоне, сообщают СМИ со ссылкой на полицию.
К расследованию инцидента привлечена контртеррористическая структура, отметили в полиции.
По данным газеты The Sun, могли погибнуть два человека.
Ранее СМИ сообщали о том, что по меньшей мере 10 человек получили ранения.
В то же время СМИ, ссылаясь на очевидцев, информировали, что из фургона после наезда выскочил человек, который набросился с ножом на прохожих и ранил одного из них.
The Sun сообщает, что после этого нападавший был задержан прохожими, в этот момент он кричал: "Я убью всех мусульман!". Лицо задержанного было наполовину закрыто футболкой.
По одной из версий, наезд был совершен умышленно, а водитель фургона не был пьян. По другим сведениям, в фургоне в момент наезда находились три человека, двум удалось бежать.
Как сообщали британские СМИ, фургон врезался в прохожих в районе Финсбери-парк на севере Лондона. По информации очевидцев, фургон врезался в толпу рядом с мечетью, когда люди выходили после молитвы.
Между тем, как передает Би-би-си, мусульманский совет Великобритании в своем официальном "Твиттере" написал, что фургон врезался в толпу прихожан местной мечети, возвращавшихся с вечерней молитвы.
Глава совета Харун Рашид Хан в "Твиттере" написал, что водитель преднамеренно наехал на людей, которые выходили из мечети после вечерней молитвы в священный для мусульман месяц Рамадан.
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