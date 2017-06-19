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Дальнее зарубежье 19.06.2017 08:54

Жертвой наезда фургона на людей в Лондоне стал один человек, восемь ранены

Один человек погиб, восемь получили ранения в результате наезда автофургона на пешеходов в Лондоне, сообщают СМИ со ссылкой на полицию.

К расследованию инцидента привлечена контртеррористическая структура, отметили в полиции.

По данным газеты The Sun, могли погибнуть два человека.

Ранее СМИ сообщали о том, что по меньшей мере 10 человек получили ранения.

В то же время СМИ, ссылаясь на очевидцев, информировали, что из фургона после наезда выскочил человек, который набросился с ножом на прохожих и ранил одного из них.

The Sun сообщает, что после этого нападавший был задержан прохожими, в этот момент он кричал: "Я убью всех мусульман!". Лицо задержанного было наполовину закрыто футболкой.

По одной из версий, наезд был совершен умышленно, а водитель фургона не был пьян. По другим сведениям, в фургоне в момент наезда находились три человека, двум удалось бежать.

Как сообщали британские СМИ, фургон врезался в прохожих в районе Финсбери-парк на севере Лондона. По информации очевидцев, фургон врезался в толпу рядом с мечетью, когда люди выходили после молитвы.

Между тем, как передает Би-би-си, мусульманский совет Великобритании в своем официальном "Твиттере" написал, что фургон врезался в толпу прихожан местной мечети, возвращавшихся с вечерней молитвы.

Глава совета Харун Рашид Хан в "Твиттере" написал, что водитель преднамеренно наехал на людей, которые выходили из мечети после вечерней молитвы в священный для мусульман месяц Рамадан.

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Тэги: ВЕЛИКОБИТАНИЯ, ФУРГОН, ПОСТРАДАВШИЕ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]